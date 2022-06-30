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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708163/مصطفى-خاطر-يدعو-لصديقه-محمد-عبد-الرحمن-بعد-خضوعه-لعملية-جراحية-ربنا-يطمنا-عليك

حرص نجم مسرح مصر، الفنان مصطفى خاطر، الدعاء لصديقه الفنان محمد عبد الرحمن بعد خضوع الأخير لعملية جراحية في القلب في مساء أمس الأربعاء الموافق 29 من شهر يونيو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دعاء مصطفى خاطر لـ محمد عبد الرحمن

وشارك مصطفى خاطر الجمهور صورة تجمعه بصديقه الفنان محمد عبد الرحمن، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “ألف سلامة عليك يا صاحبي,, رينا يقومك بالسلامة ويطمنا ويطمن أهلك وكل حبايبك عليك يا حبيبي.. إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة".

جدير بالذكر أنه أتى نبأ تعرض الفنان مصطفى خاطر لعملية جراحية في القلب على لسان شقيقته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل اللإجتماعي “فيسبوك”، فكتبت: “أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم”.

مصطفى خاطر

من ناحية أخرى، شارك مصطفى خاطر بمسرحية "يا ألعب..يا أغلس" بجانب لفنانة روجينا التي تقدمها ضمن موسم الرياض الترفيهي للعام الجاري 2022، ويجمع العمل عدد من نجوم الفن ونجوم مسرح مصر إذ يتولى الفنان أشرف زكي إخراجها، أم عن التمثيل فيخوضه كلا من روجينا، ومصطفي خاطر، وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، وويزو، و محمد ثروت،وغيرهم.

ويشار أن أحداث مسرحية “يا ألعب يا أغلس” تدور في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي حول قضية الميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يجعل أولاد الأخ يريدون التخلص من ابن عمهم ليحصلوا على الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

مصطفى خاطر وعائلة تس

وعرض لمصطفى خاطر في موسم الرياض السعودي مسرحية “عائلة تس” من انتاج شركة iconic Production للمنتجة آلاء الغزالي، وإشراف علي الإنتاج فاطمة هنيدي ديكور دكتور محمود سامي، إضاءة أحمد الدبيكي، مدير الفرقه رشدي سلامة، مدير المسرح إسلام سالم ،إبراهيم بندق مدير إنتاج، تصميم ملابس دكتور خالد عبدالعزيز استعراضات مصطفي حجاج، مخرج منفذ خليفة، ألحان إسلام ذكي وإخراج أوتاكا.