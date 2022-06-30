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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708162/هارب-من-الإعدام-ضبط-تاجر-مخدرات-بحوزته-سلاح-وشادو-بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز قليوب، سبق اتهامه في 5 قضايا، وصادر ضده حكم بالإعدام شنقا، لاتهامه بخطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل صادر ضده حكم بالإعدام شنقا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط "شعبان م ع ا"، 24 سنة، عاطل، وشهرته "وليد"، ومقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام شنقا في قضية خطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته سلاح نارى "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات النارية، و170 جرام من مخدر الشادو، و130 جرام من مخدر البودر، ومبلغ مالي.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والأبيض للدفاع والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط شخص هارب من تنفيذ 29 حكم قضائى بالبحيرة

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط شخص، مطلوب التنفيذ عليه في 29 حكم قضائي، بمدد حبس بلغت 78 سنة وكفالات مالية بالبحيرة.

تفاصيل ضبط المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) ومطلوب التنفيذ عليه فى (29) حكم قضائى "3 جنايات – 22 جزئى – 4 مستأنف" فى قضايات "إستعمال القوة – سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من (78 سنة) وكفالات مالية حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

اعتراف المتهم

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها ، كما أضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .