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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708161/والدة-المذيعة-شيماء-جمال-ضبط-قاتل-بنتي-خفف-عني-وعايزاه-يتعدم-فيديو

ألتقى موقع دوت الخليج في بث مباشر مع والدة المذيعة المقتولة شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة وقام بدفنها في مزرعته بعد اختفائها بأيام، وكشفت والدة شيماء وقائع وتفاصيل جديدة عن الواقعة.

جواز رسمي وليس عرفي

وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال، إن بداية معرفة نجلتها بزوجها المستشار، عن طريق وسيط بينهم قام بتعريفهم على بعض وتم الزواج منذ 7 سنين بشكل رسمي حتى الآن، والقسيمة الرسمية التى تثبت كلامي في النيابة العامة، ولا وجود لخلافات قبل الواقعة بين الزوجين.

كتمان خبر زواج شيماء عن الزوجة الثانية

وتذكر والدة شيماء جمال أن المستشار متزوج من اثنين، وبسب ذلك شيماء ليس لديها أولاد منه، فالزوجة الثانية من المستشار لا تعرف بخبر زواجهم، ولكن الزواج شرعي وأمام مأذون وموثق، ورفض أن تنجب منه مطلقا.

خلافات آسرية بسيطة

وتضيف والدة شيماء أن مهما كانت الخلافات بين الزوجين، لا يجب أن يرتكب زوجها جريمة القتل، فنجلتها ظلت مدفونة لمدة 4 أيام، وكان عمق الحفرة 10 متر وعرضها مترين،وأنا لم أشاهده من تاريخ إختفائها منذ ما يقرب من 20 يوم، ولم أعرف هل تشوه جسدها أم لا، فالنيابة لم تقرر بعد رؤيتها لها وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية للتأكد من أنها نجلتها.

وتستكمل والدة شيماء، حديثها عن حالة ابنة نجلتها جنا، التى أصيبت بحالة نفسية يرثى لها، فنجلتها منذ حادثة وفاة والدتها لا تتكلم وتسأل نفسها كيف سأعيش بدونها، كما أن شيماء إنسانة على المستوي الإنساني، ودائم ما كانت تقدم وجبات أكل لغير القادرين، ولا أحد يحتاجها في مشكلها إلا ويجدها تقف معه.

القبض على المتهم

وتؤكد والدة شيماء، أنه لا يوجد أحد يستطيع المحاربة على حق شيماء غيري، فهى وحيدة وليس لديها أحد، وتشير إلى أنها شعرت بالفرحة عند علمت بالقبض على المتهم زوجها، وكأن الوجع الذى أحمله لفقدها قد زال عن صدري، وكنت أتمنى عند قبض الشرطة عليها أن يسجل الحدث لايف، لكى يكون رادع لإي أحد.

وتختتم والدة شيماء كلامها حول حديثها عن مقتل شيماء، أتمنى بأن يحصل المتهم على إعدام لكى يخف عبئ عنها موت شيماء، وتستطيع جنا نجلتها أن تحيا بأمان وبالفخر، وإنه طالبت الإعلامين أصدقائها بالوقوف معها لحين رجوع حق نجلتها بصفتها زميلة لكافة الإعلاميين والصحفيين.