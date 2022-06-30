حزب مصر الحديثة: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من الانقسام وفضحت مخططات جماعة الإخوان عالمياً

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708160/حزب-مصر-الحديثة-ثورة-30-يونيو-أنقذت-الدولة-المصرية-من-الانقسام-وفضحت-مخططات-جماعة-الإخوان-عالميا

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن ثورة 30يونيو ستظل نقطة هامة وفارقة في تاريخ مصر، بعد إسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، وإنقاذ مصر من الانقسام وفضح مخططات تلك الجماعة عالميا.

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وأضافت دعبس، خلال بيان صحفي اليوم، أن 30 يونيو هو احتفال بانتصار إرادة الشعب وإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابيين، وغلق مرحلة من الفوضى والاضطرابات، كما أن الدولة المصرية استطاعت بعد 30يونيو استعادة دورها وريادتها ومكانتها عربياً وإقليمياً ودولياً.

حزب مصر الحديثة: 30 يونيو هو احتفال بانتصار إرادة الشعب وغلق مرحلة من الفوضى والاضطرابات

وتقدم رئيس حزب مصر الحديثة، بالتهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيد، موضحا أنه في الذكر التاسعة لثورة 30 يونيو لن ينسي الشعب المصري حالة الفوضي التي كان يعيش فيها الوطن، والتي كانت شبة دولة وكانت على حافة الانهيار لكنها الآن الجميع يشهد علي التنمية والنهضة ويشهد عودة مصر على الساحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور وليد دعبس، إلي أن القـوات المسلحـة والشرطة كانوا في مقدمة صفوف المدافعين عن الوطن وحماية مقدساته والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست لجماعة إرهابية كانت تسعي إلي الفوضي وإراقة دماء المصريين، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه تنفيذ مطالب المصريين والإستجابة لصوت الشارع والإنحياز للشعب والإطاقة بهذه الجماعة.

وتابع رئيس حزب مصر الحديثة، أن الوطن الأن يشهد نهضة حقيقية في جميع المجالات الزراعية والصناعية وفي البنية التحتية، التي استطاعت الصمود في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها جميع دول العالم.