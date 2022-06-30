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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708156/النائبة-سماء-سليمان -ثورة-30-يونيو-أثبتت-انتصار-جيشنا-العظيم-لإرادة-شعب-عظيم

قدمت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو التي سيكتبها التاريخ بأحرف من نور.

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وقالت النائبة سماء سليمان، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن ٣٠ يونيو ثورة علي القلق علي بقاء الدولة الوطنية وعلي هويتنا وفقدان الإحساس بالأمان والأمل في المستقبل.

أثبتت انتصار جيشنا العظيم لإرادة شعب عظيم

وأضافت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن ثورة ٣٠ يونيو ، أثبتت انتصار جيشنا العظيم لإرادة شعب عظيم، كما أنها ثورة أدت لتأسيس جمهورية جديدة تقوم علي بناء الإنسان وبناء المؤسسات وفق منظومة قيمية تحث علي تحقيق التنمية المستدامة.

الذكرى الوطنية العظمية والفارقة في تاريخ مصر الحديث

وتابعت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن الثورة العظيمة أسفر ت عنها استراتيجية لمصر ٢٠٣٠ نسعي جميعا لتحقيقها، قائلة "شكرا لكل َمن شعر بالمسؤلية تجاه وطننا الغالي ويأتي في المقدمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش العظيم والشرطة القوية والشعب الواعي".

ووجهت النائبة تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية الشعب المصري العظيم بمناسبة هذه الذكرى الوطنية العظمية والفارقة في تاريخ مصر الحديث.