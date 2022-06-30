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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708155/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-في-الكأس-الفائز-يواجه-الزمالك-في-النهائي

نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الكاس 2022

ويتساءل محبو وعشاق القلعة الحمراء عن موعد مباراه الاهلي القادمه في الكاس.. وينشر موقع دوت الخليج تفاصيل وموعد مباراه الاهلي القادمه في الكاس.

ويواجه النادي الأهلي فريق بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2021، والذي كان قد صعد لهذا الدور على حساب فريق وادي دجلة، بنتيجة 1-2، يوم السبت 2 يوليو على ملعب ستاد القاهرة الساعة التاسعة مساءا.

المباراة الأولى للمدرب الجديد

وستكون هذه المباره هي الأولى للفريق الأحمر، تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق، البرتغالي ريكاردو سواريز، والذي أعلنت إدارة النادي الأهلي التعاقد معه، اليوم الخميس، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل عن تدريب الفريق بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت في 30 مايو الماضي على ملعب مُركب محمد الخميس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

الفائز يواجه الزمالك

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت، يوم السبت 2 يوليو المقبل، فريق نادي الزمالك، الذي كان قد تأهل لنهائي كأس مصر على حساب فريق نادي أسوان، بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نهائي كأس مصر

ويقام نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك، والفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت، يوم الخميس 21 يوليو المقبل، ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيت اللقاء ولا الملعب المقرر أن يحتضن المباراة النهائية لكأس مصر 2021.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي، ويضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كلا من: ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.