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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /708154/الآن-الاستعلام-عن-فاتورة-كهرباء-شمال-الدلتا-2022
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022، تزايد البحث عنها خلال الساعات الماضية، حيث بدأ أصحاب العدادات الكهربائية في البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022، وخطوات معرفة فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022.
فاتورة كهرباء شمال الدلتا 2022
وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022، ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022.
الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا 2022
أتاحت شركة كهرباء شرق الدلتا، خدمة معرفة فاتورة الكهرباء للمواطنين، عبر موقعها الإلكتروني، والذي بحث عنه عدد كبير من مواطني شمال الدلتا من محافظات الدقهلية ودمياط وكفرالشيخ، لمعرفة فاتورة الكهرباء بداية كل شهر.
رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا 2022
خصصت شركة كهرباء شمال الدلتا 2022، رابطا إلكترونيًا لمعرفة فاتورة الكهرباء، تسهيلًا على المواطنين الراغبين في معرفة الفواتير الخاصة بهم من محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، من خلال هذا الرابط من هــــنـــا.
خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا 2022 في مصر
يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا 2022، اتباع الخطوات التي حددتها شركة كهرباء شمال الدلتا وهي كالتالي:
- على الراغبين في معرفة فاتورة الكهرباء لمناطق شمال الدلتا والتي تشمل محافظات الدقهلية ودمياط وكفرالشيخ، الدخول على رابط شركة كهرباء الدلتا 2022 من هــــنــــا.
- عند فتح الموقع تظهر الصفحة الرئيسة، والتي تحتوي على خانات يجب على الراغب في معرفة فاتورة الكهرباء أن يملأها.
- تحديد المحافظة التابع لها المواطن سواد دمياط أو الدقهلية أو كفر الشيخ.
- اختيار «الهندسة» التابع لها المواطن والمدونة على فاتورة الكهرباء.
- كتابة رقم «المنطقة» والذي يمكن معرفته من خلال فاتورة الكهرباء.
- ادخال رقم الحساب والمتواجد أيضا على فاتورة الكهرباء.
- كتابة الرقم الفرعي المدون على فاتورة الكهرباء.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير.
- سوف تظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء.
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