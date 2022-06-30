مدير القومى للتغذية: فحص 12 مليون طالب بمبادرة علاج السمنة والتقزم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومى للتغذية، إن أهمية المسح الذى يجرى للأطفال المصريين فى مبادرة السمنة والتقزم، هو معرفة من عنده مشكلات فى سوء التغذية مثل الأنيميا وقصر القامة، حيث يتم تحويلهم إلى عيادات التأمين الصحى لعلاجهم.





وأوضحت مدير المعهد فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "إحنا داخلين فى كل المبادرات الرئاسية الموجودة دلوقتى لخدمة المواطن المصرى، من أول مبادرة السمنة والتقزم، للكشف على الأطفال حتى تم الوصول إلى 12 مليون تلميذ، أعمارهم تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة"، مشيرة إلى أنه يتم وضع خطة لاستمرار هذه المبادرة لتشمل الأطفال الأقل من 6 سنوات.

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