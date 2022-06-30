الصحة: «القومى للأمراض المتوطنة» أجرى 11 عملية زراعة كبد بنسب عالمية 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من 400 ألف مواطن، فى الفترة من شهر يناير وحتى يونيو 2022، من خلال المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المعدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التى قدمها المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المعدية، شملت العيادات الخارجية (الباطنة، الكبد والجهاز الهضمى، الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، الجلدية، زراعة الكبد)، حيث تلقى الخدمة الطبية من خلال العيادات 365 ألف ومواطنا.

وتابع أنه تم إجراء 11 عملية زراعة كبد ناجحة بنسبة نجاح 80% بما يضاهى النسب العالمية التى تتراوح ما بين 75 إلى 80%؜، فضلا عن تقديم خدمة علاج فيروس بى بوحدة الفيروسات الكبدية لـ 5 آلاف مواطن، بأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التى يقدمها المعهد.

ونوه «عبدالغفار» إلى إصدار 2800 قرار علاج على نفقة الدولة فى مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء 154 حالة حقن كيماوى لمرضى الأورام، علاوة على إجراء 5 آلاف عملية منظار تشخيصى، و3 ألاف منظار علاجى بقسم المناظير والقنوات المرارية والجهاز الهضمى بالمعهد.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية فى كافة التخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمى، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور باسم عيسى عميد المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المعدية، إلى أن القسم الداخلى بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، مضيفا أن قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بالمعهد قدم الخدمة لـ 8500 ألف مواطن من خلال أقسام (الموجات الصوتية، الأشعة العادية، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسى)، لافتا إلى مشاركة المعهد فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لـ 19 مرضا وراثيا لدى الأطفال حديثى الولادة، بالتعاون مع المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض.