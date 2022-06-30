وعد فأوفى.. ليلة تنصيب الرئيس السيسى على إكسترا نيوز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو عن فخر المصريين واعتزازهم بالرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى استجاب لرغبات المواطنين وقتها فى إنهاء ظلام جماعة الإخوان، وقاد ثورة 30 يونيو فى مشوار الإطاحة بنظام الإخوان. ويحتفل الشعب المصرى اليوم بمرور 9 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، التى انتفض فيها المواطنون على حكم جماعة الإخوان الإرهابية من أجل الإطاحة بنظامها وإعادة مصر إلى المسار الصحيح.

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