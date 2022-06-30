انت الان تتابع خبر أراضي التعمير والإسكان بمقدم 25 ألف .. الحق احجز قبل ما يقفل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان عن طرح أراضي التعمير والإسكان، بعدد 1760 قطعة أرض كمرحلة أولى بمحور الإسكان المتوسط، حيث يتم التخصيص بأسبقية الحجز أون لاين، عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

حيث تشمل تلك الأراضي مدن كل من الفيوم الجديدة، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، وبمقدم 25 ألف جنيه للحجز، طبقا لما أعلنته وزارة الإسكان.

آخر موعد لحجز أراضي التعمير والإسكان:

وكشفت وزارة الإسكان بأن أخر موعد لحجز أراضي التعمير والإسكان يتم 21 يوليو المقبل، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، ومن ثم طباعة كراسة الشروط بدون تسجيل كلمة المرور.

كما يمكن للمتقدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني، من خلال تسجيل الرقم القومي الخاص به، ويتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، والبريد الإلكترونين مع كتابة رقم هاتف للشخص.

وبعد ذلك الضغط على خانة أرغب في التقدم، ثم استخراج رقم الاستمارة، كما انه عند سداد مقدم الحجز، سيتم إرسال رسالة نصية، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة.