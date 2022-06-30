انت الان تتابع خبر السيسي يوجه رسالة للمصريين بمناسبة ثورة 30 يونيو .. وطنكم يسير على الطريق الصحيح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة للمواطنين، بمناسبة ثورة 30 يونيو، الذي يوافق اليوم، وقال شعب مصر العظيم، إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام ولا تضع نصب عينها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزده.

رسالة طمأنة من الرئيس السيسي للمواطنين:

وأضاف الرئيس السيسي وقال، كما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق، فإن ثقتي كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بإنعكساتها المحلية وستواصل دون توقف مسيرته نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة.

أما في الختام لا يسعنا بينما نتحدث اليوم إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا هذه النعمة الغالية، ونقول لأسرهم وذويهم إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء في قلوبنا، وفي وجدان هذا الوطن الأصيل، الذي أبدا لا ينسى فضلهم.