انت الان تتابع خبر قطع المياه عن بعض المناطق غدا بالجيزة .. اعرف منطقتك وخزن كفايتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة بيان، وأعلنت من خلاله عن قطع المياه عن بعض المناطق غدا الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، وذلك بسبب القيام بعدد من أعمال الصيانة الخاصة بتوصيلات المياه.

أماكن قطع المياه غدا الجمعة:

وأشارت الشركة، بأن فترة انقطاع المياه لن تزيد عن 6 ساعات، وتكون الأماكن المتأثرة بقطع المياه منها منطقة كفر طهرمس، منطقة منشية البكاري، ومنطقة الطوابق بحى فيصل، ومنطقة شارع العشرين بمتفرعاته، ومنطقة المريوطية فيصل بجميع متفرعاتها، وشارع فيصل الرئيسي وجميع متفرعاته.

حيث انه سيتم قطع المياه من الساعة 12 مساء يوم الجمعة، الموافق 1 يوليو حتى الساعة 6 صباح من يوم السبت الموافق 2 يوليو، وذلك بسبب القيام بأعمال الربط للخط الجديد على الخط القائم بتقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل.

وأوضحت الشركة انها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع، ويمكن طلبها عبر الاتصال برقم 125، مع ضرورة تدبير أصحاب المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية لاحتياجاتهم اللازمة من المياه لتلك الفترة.