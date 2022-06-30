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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708153/النائب-سيد-سمير-30-يونيو-حررت-الوطن-من-التبعية-للأجندات-الخارجية-والتيارات-الدينية
هنأ النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ، قائلا: نجاح 30 يونيو درس تاريخي مهم على كافة المستويات.
دوت الخليج
حررت مصر من التبعية للأجنبي وأجندات التيارات الدينية
ولفت سمير، في تصريحات له اليوم، إلى أن أهم ما نجحت في تحقيقه ثورة 30 يونيو، أنها حررت مصر من التبعية للأجنبي وأجندات التيارات الدينية، وأعادت استقلال مصر وسيادتها، مؤكدا أن مصر بعد 30 يونيو وطوال 9 سنوات دولة مستقلة الرؤى والقرار، بفضل قيادتها الحكيمة ممثلة في الرئيس السيسي، كما أنها بدأت تنمية مهولة وشاملة بفضل رؤاها الوطنية ولصالح شعبها.
مساندة القوات المسلحة لثورة 30 يونيو
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مساندة القوات المسلحة لثورة 30 يونيو، كان عامل الحسم في تحقيقها أهدافها ووضع نهاية لحكم الاخوان الإرهابيين، وإعادة وضع مصر على الطريق، مشددا على أنه لو لم تنجح ثورة 30 يونيو، لكن الوضع اليوم في مصر، مضطربا ومفتتًا وفي غاية السوء، ولم يستبعد الكثيرون انطلاق حرب أهلية.
واختتم النائب سيد سمير، بالتأكيد على أن مرور 9 سنوات على ثورة 30 يونيو، جدد حب المصريين وتعلقهم بهذه الأيام الوطنية التي كتبت نهاية للإرهاب والأخونة، وأعادت اكتشاف مقدرات الوطن، ودفعت بقيادة وطنية ممثلة في الرئيس السيسي لتولي دفة الأمور.
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