انت الان تتابع تفاصيل خبر الزمالك يعلن تجديد عقد محمد هتلر لاعب كرة اليد بالنادي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708152/الزمالك-يعلن-تجديد-عقد-محمد-هتلر-لاعب-كرة-اليد-بالنادي

أستطاع نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصوررئيس النادي، في تجيد عقد اللاعب محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالعدول عن قرار اعتزاله وتجديد عقده لمدة موسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام نادي الزمالك بتجديد تعاقد اللاعب محمد "هتلر" بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

نتيجة مباراة الزمالك ضد سيراميكا

انتهت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري العام.

تقدم إمام عاشور للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وضاعف سيف الدين الجزيري الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد متابعة جيدة للكرة التي ارتدت من يد الحاس عامر عامر، ليضعها سيف الدين الجزيري في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاع أن يعزز أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح فريق الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

استمر فريق سيراميكا في الضغط، حتى أحرز هدفه الأول في مرمى محمد عواد، عن طريق شادي حسين في الدقيقة 66، بعد مرور ومرواغة لدفاعات الزمالك، ثم أحرز سيف تيكا الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 88.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا"

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.