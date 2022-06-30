انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم| آمال ماهر تكشف كواليس اختفائها لـ رامي رضوان عبر DMC حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708151/اليوم-آمال-ماهر-تكشف-كواليس-اختفائها-لـ-رامي-رضوان-عبر-DMC

تستعد الفنانة آمال ماهر للتتحدث للمرة الأولى للإعلام بعد أزمة اختفائها والجدل المثار بعد أول فيديو يشهد على ظهورها مؤخرًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ظهور آمال ماهر مع رامي رضوان

آمال ماهر ورامي رضوان

تحل الفنانة آمال ماهر اليوم الخميس الموافق له 30 يونيو، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

ومن المقرر أن يكوم ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتتحدث عن تفاصيل اختفائها مؤخرًا بالإضافة إلى ردود الأفعال على الفيديو الذي ظهرت به أمس الأربعاء في أول ظهور لها بعد اختفائها.

وستكشف أيضًا تفاصيل حفلها الجديد المقرر إثامته قريبًا، وتطمئن الجمهور على حالتها الصحية وذلك عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أول ظهور لـ آمال ماهر

قالت الفنانة آمال ماهر في أول ظهور لها بفيديو مسجل: “جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم”.

وتابعت: “كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.. ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عني”.

واستكملت قائلة: “بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".

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ومن جانبه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية كان قد علق قبل أيام عن حقيقة اختفاء آمال ماهر وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة ": “النقابة قامت بالاتصال بأسرتها بعد فشل الوصول لآمال ماهر، وآمال لم ترد على اتصال النقابة بها”.

وقال هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مداخلته إنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر والذين أكدوا أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي.