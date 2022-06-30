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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708150/ريكاردو-سواريس-انا-سعيد-بتواجدي-هنا-لتدريب-أحد-اكبر-الأندية-في-إفريقيا-والعالم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: بالمقارنة بين الأهلي وجيل فيسنتي ، فجيل فيسنتي صغير جدًا بجانب الاهلي ، سنعمل على تحقيق متطلبات الجماهير والادارة ، فالاهلي فريق كبير له شخصية ودائمًا يتطلب الفوز في جميع المباريات.

وتابع: اشكر الادارة على ثقتها فيا ، وانا سعيد اني متواجد هنا لتدريب أحد اكبر الاندية في افريقيا والعالم ، اجتمعت مع الإدارة واعجبهم اسلوبي في التدريب وحضرت هنا لتمثيل اكبر نادي في افريقيا".

وواصل: الشئ الأهم لي كان أهمية وجود الجهاز الفني معي ، أمامنا حتى نهاية الموسم 3 بطولات ونريد ان نتوج بهم جميعًا وان نعيد لقب الدوري الى النادي مرة اخري.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.