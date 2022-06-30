سباق سيارات..إصابة نجل محمد أبو العينين و5 أصدقائه في حادث بالغردقة

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708149/سباق-سياراتإصابة-نجل-محمد-أبو-العينين-و5-أصدقائه-في-حادث-بالغردقة

وقع صباح اليوم، حادث إنقلاب سيارة بالطريق الأوسط لمدينة الغردقة، ونتج عنها إصابة نجل رجال الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و5 من أصدقائه، نتيجة سباق للسيارات بينهم.

أخر التطورات

وكشفت أخر تطورات الحادث بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام ونقل نجل رجال الأعمال محمد أبو العينين إلى الجونة ومنها لإحدى مستشفيات القاهرة بطائرة مجهزة طبيا لتلقي العلاج.

بداية الواقعة

لدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر تفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائرى بمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم ابن وكيل مجلس النواب رجال الأعمال محمد أبو العينين.

وكشفت المصادر الطبية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة، ولا توجد أى إصابات خطرة، حيث قام رجل الأعمال محمد أبو العينين بنقل ابنه بمجرد وصوله للمستشفي العام إلي مستشفي الجونة ومنها للقاهرة، وخرج 3 مصابين وغادروا المستشفي ويتبقى مصاب واحد ومن المقرر خروجه اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

سقوط عصابة سرقة رواد البنوك بالقاهرة

تمكن رجال الشرطة من القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب"الخطف" في مصر الجديدة، بعد سحبه للمبلغ الماليى من أحد البنوك في النزهة شرق القاهرة.

بداية الواقعة

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) قرر بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجى بشخصان يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى ولاذا بالفرار .

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ،

اعتراف المتهم

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بأن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة – دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة) بمسكنهما، وأقروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.