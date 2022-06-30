«ثنائي النجاح الكاسح».. المخرج الاستثنائي محمد سامي والـ"نامبر وان" محمد رمضان في عمل جديد

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708148/ثنائي-النجاح-الكاسح-المخرج-الاستثنائي-محمد-سامي-والـنامبر-وان-محمد-رمضان-في-عمل-جديد

يملك المخرج المحترف محمد سامي كافة مقومات النجاح التي تجعل من وجود إسمه ضمن تحضيرات مبدئية لأي من الأعمال الفنية، ضمانة نجاح استباقية، حيث يعرف سامي جيدا الأدوات التي تمكنه من تقديم فن راقي سريع الانتشار والتقدير بين المشاهدين، ومما يزيد الأمر تشويقا ووعدا بالنجاح، هو تعاون سامي مع "النامبر وان" الفنان الكبير محمد رمضان.

يرصد دوت الخليج الحالة التي استقبل بها الجمهور والنقاد الصورة التي يظهر فيها رمضان وسامي في حالة من التعاون الفني، من أجل التحضير لمسلسل "العمدة"، حيث توقعات سادت بشأن نجاح مبهر للخلطة الفنية التي يتمكن المخرج محمد سامي من صنعها، والصورة المبهرة بصريا والإخراج المقتن لأعماله، في ظل وجود نجم جماهيري له شعبية واسعة بطول وعرض الوطن العربي.

المخرج الاستثنائي محمد سامي صانع الروائع الإخراجية

يملك المخرج محمد سامي القدرة على إدهاشك فنيا على الدوام، وهو أحد أهم السمات المميزة لأعماله التي تأتي على الدوام مختلفة وجديدة وغير مكررة، ولا يضع سامي إسمه على عملا ما، إلا ويحوز نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا، فالمخرج الشاب يعرف قواعد السوق في مصر بداخلها وخارجها، ومطلع جيد على مايدور في الأعمال الفنية العالمية، ويدرك الكيفية التي يتعامل بها مع كبار نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي، ويستطيع توظيف أفضل ما في قدراتهم والخروج بها بأفضل أداء يحقق به على الدوام نجاحا عريضا.

يحوز محمد سامي في محصلة إبداعاته عدد كبير من الأعمال التي أبدع في إخراجها بين الأفلام والمسلسلات، وأدوارا اخرى محورية لعبها في اعمال ناجحة اشترك فيها كمؤلف، وأخرى كمشرف على الإخراج، إلا أن العامل المشترك على الدوام في سامي وأداءه، هو "الاحترافية والتمكن من الأدوات الفنية" بطريقة تجعل نجاح أعماله ووصولها إلى قلوب الناس مسألة مضمونة.

لعبت النشأة دورا هاما في تشكيل شخصية المخرج محمد سامي، الذي أضاف إلى رصيد ماتملكه البلاد من كبار المخرجين المبدعين، حيث درس في الجامعة الأمريكية وأثقل نفسه بالخبرات في سن مبكرة، ووالده دكتور الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة الدولية د. سامي عبد العزيز، ووالدته هي النائبة البرلمانية القديرة صبورة السيد، فكانت للتنشأة العلمية والتحفيز المستمر وصقل الخبرات والمواهب دورا في الانتهاء إلى وصوله أهم محطات النجاح المهني والفني.

الفنان الأيقوني محمد رمضان يعود إلى قواعد المجد مع محمد سامي

يتسم الفنان محمد رمضان بمجموعة من الصفات التي جعلت من نجاحه قصة استثنائية يجب أن تروى ويتم تأملها بعناية، إلا أن أبرز سمات النجاح في الفنان محمد رمضان، هي "الذكاء الفني"، حيث يستطيع أن يعود للجمهور في الوقت المناسب وأن يتربع على عرش النجاح الجماهيري حينما يقوم بحسم "الاختيارات الصائبة"، وهو مايمثله في تلك الحالة التعاون المثمر مع المخرج محمد سامي.

يعرف رمضان من أين "تؤكل الكتف" في معادلات النجاح الفنية، لذا فإن ثنائياته وتعاوناته يكون لها طابع خاص، حيث كشف الفنان محمد رمضان عن عودته للتعاون مع المخرج محمد سامي في مسلسل جديد، ونشر محمد رمضان صورة جمعته مع محمد سامي قال فيها:"عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة تأليف وإخراج محمد سامي".

استقبل الجمهور الخبر باحتفاء كبير، وكرروا على رمضان جملة مفادها: أنت تعرف مفتاح النجاح جيدا، تعاونك مع محمد سامي صاحب أهم النجاحات الفنية في مسيرتك يدل على ذكاءك الشديد، وذلك ضمن الآلاف من التعليقات الإيجابية التي تثني على محمد رمضان صاحب المواهب المتعددة والشاملة مابين الغناء والتمثيل في الأفلام والأعمال الدرامية، ليكون الوطن العربي كله في حالة ترقب لـ"الثنائي الأنجح" محمد سامي ومحمد رمضان.