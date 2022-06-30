رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات على المستوى العربي والإقليمي والدولي..فيديو

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708147/رئيس-البرلمان-العربي-يؤكد-أهمية-تعزيز-التعاون-بين-البرلمانات-على-المستوى-العربي-والإقليمي-والدوليفيديو

بـ مناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني..

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات على المستوى العربي والإقليمي والدولي بما يخدم شعوب العالم كافة، مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم حاليا تتطلب أكثر من أي وقت مضى الخروج بمبادرات فعالة، وبحث السبل الناجعة لتجاوز كافة التحديات وتحقيق مزيد من الاستقرار والتطلعات التنموية في جميع المجالات لدول العالم وشعوبها في ظل الأوضاع الراهنة.

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات على المستوى العربي والإقليمي والدولي

جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي ، اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد العسومي على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في إقرار الخطط والاستراتيجيات الوطنية، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على أساس من الشراكة بين الجانبين خدمةً لمصالح الشعب العربي وشعوب العالم.

ودعا رئيس البرلمان العربي ، إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية على مستوى دول العالم، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي على الارتقاء بدوره بما يلبي تطلعات وطموحات الشعوب في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم، مشددا على أهمية توحيد الجهود والاستفادة من التجارب البرلمانية الناجحة لخدمة شعوب العالم.