انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تكذيبه.. شقيق ياسمين عبد العزيز عن آمال ماهر: "الناس عملت قصة ولازم تكمل بالخطف" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708146/بعد-تكذيبه-شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-عن-آمال-ماهر-الناس-عملت-قصة-ولازم-تكمل-بالخطف

تعرض الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز لانتقادات وتكذيب خلال الساعات الماضية بعد كلامه عن الفنانة آمال ماهر.

دوت الخليج يرصد تعليق وائل عبد العزيز على اختفاء آمال ماهر

شقيق ياسمين عبد العزيز وآمال ماهر

كتب وائل عبد العزيز في منشور جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الناس عايزا تبني قصه من خيالهم وتعيش فيها وتصدقها ويفرضوا عليك تصدقها زايهم ولو قولت عكس كده تبقي كداب ويزعلوا ان قصتهم انتهت”.

وتابع: “الست طلع واحد من المقربين قال في الساحل ونزلت هي حتي صوره .. قالوا لا مخطوفه.. نزلت فيديو قالت انا بخير الحمد لله وشكرا لجمهوري معلش كان عندي كرونا .. قالولك مفبرك وخاطفها ومبتاكلش وبيعزبها”.

واستكمل شقيق ياسمين عبد العزيز: “بشوفها قسما بالله من زمان ويمكن من سنين وبتتمرن في نفس المكان لكن علاقتنا ازيك ازيك واخبارك ايه وكده”.

تعليق شقيق ياسمين عبد العزيز

وأضاف عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قولت بشوفها بس بقالها فتره صغيره مجتش قالك كداب وعميل.. الناس تقريبا من كتر الكتابه علي الكي بورد بقيت عايشه في دور السيناريست”.

واستطرد: “عملت قصه ولازم تكمل بالخطف والتعذيب ثم مش لاقينها وشغل اثاره واختفاء ويطلع واحد يقول انها ماتت بعد الشر فا الناس تفرح ان القصه انتهت”.

واختتم كلامه: “المهم الكلام ده كله انا لسه شايفه امبارح والله فعلا مش مركز فيه قالك مقولتش ليه من اسبوع .. مكناش عيشنا الوهم وبنينا قصه وكده.. زي ما تكون الناس محتاجه اي شيء تنشغل بيه عن نفسهم وحياتهم الشخصيه ... لا حول ولا قوة الا بالله.. ربنا يهدي”.

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وكان قبلها بساعات كتب عبر صفحته عقب فيديو أول ظهور لآمال ماهر: “بتتمرن قدامي في الجيم بقالها سنه بس بقالها فتره صغيره مبتجيش، اهدوا شويه.

ومن جانبها الفنانة آمال ماهر طمأنت جمهورها ومحبيها في أول ظهور لها وقالت إن اختفائها بسبب إصابتها بفيروس كورونا لكنها تعافت مؤخرًا.