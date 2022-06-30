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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708142/بمناسبة-ذكرى-ثورة-30-يونيو-محمد-رمضان-يوجه-رسالة-للشعب-المصري

دوت الخليج يرصد لكم رسالة الفنان محمد رمضان للشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو

محمد رمضان عبر انستجرام

وكتب محمد رمضان عبر انستجرام: “كل عام و مصر بخير رئيساً و شعبًا.. بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو”.

وجدير بالذكر، أن كشف الفنان محمد رمضان عن مفاجأة لجمهوره ومحبيه حيث يستعد لمسلسله الرمضاني الجديد الذي سيعيد له التعاون مع المخرج محمد سامي.

مسلسل محمد رمضان 2023

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة جمعته بالمخرج محمد سامي والذي قدم معه مجموعة من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرًا.

وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس”.

وأضاف: “ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تهنئه بالعمل الجديد.

محمد رمضان ومحمد سامي

ويشار أن آخر تعاون بين محمد رمضان ومحمد سامي كان من خلال مسلسل البرنس الذي شارك به ضمن موسم رمضان 2020 وحقق نجاحا كبيرًا.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان، كان مسلسل "المشوار" الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022، الذي عُرض عبر شاشة قناة Dmc الفضائية.

مسلسلات محمد رمضان

وعرض مسلسل المشوار الذي شاركته به الفنانة دينا الشربيني، عبر منصتي شاهد وواتش ات، وكان العمل من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وضم مسلسل "المشوار" في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، عدد من النجوم مثل دينا الشربيني، أحمد صفوت، ، أحمد مجدي، أحمد كمال، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمود الليثي، سما إبراهيم، علي صبحي، ندى موسى، محمد عبده، ومحمد جمعة وآخرين والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وكان محمد رمضان قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم تنطيط وحقق بها نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بجانب منصات الأغاني والموسيقى المختلفة وتصدر بها التريند بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.