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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708139/شيرين-عبد-الوهاب-أحلى-حاجة-فى-أغنية-ماتجرحنيش-هي-الكلام-ولا-تعليق

دوت الخليج يرصد لكم تعليق شيرين عبد الوهاب على أزمة أغنية ماتجرحنيش

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر ستوري: “على فكرة انا نسيت أقول حاجة مهمة أن أحلى حاجة فى أغنية ماتجرحنيش هى الكلام و لا تعليق”.

جدير بالذكر، أن خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وأجابت على أسئلة جديدة لجمهورها ومتابعيها بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

إجابات شيرين عبد الوهاب

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حصول زوجها السابق الفنان حسام حبيب، على أموال منها، لتنفي ذلك وترد قائلة: “بصراحة حق الله إن حسام عمره ما أخد مني فلوس”.

وأضافت: “ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تماما أنا معرفتش أحوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام.. بعكس اللي بيتقال تماما هو كان بيحافظ ليا على مالي ودي الصراحة”.

وتابعت: “علشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة”، وأجابت أيضًا على سؤال أحد المتابعين “ما هو تحصيلها الدراسي” وكتبت عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “للأسف لسه مخلصتش دراسة في أكاديمية الفنون.. عشان الدنيا خدتني والشغل خدني”.

حقيقة خلافات شيرين عبد الوهاب

وأوضحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة خلافها وعلاقتها مع الفنان سعد المجرد، والفنان عاصي الحلاني، وكتبت عبر صفحتها: “خالص ليه بالعكس، انا ببارك ليهم علي الدويتو الجديد، مبروك اليسا مبروك سعد”.

وتابعت: “عاصي دا اخويا الكبير وبيشلني في عنيه لما بنروح لبنان، وبنروح عنده كمان في مزرعة الخيل.. الحقيقة أنا ماعنديش خلاف مع اي زميله او زميل، كلهم حبايبي، وزمايلي واتمنالهم يكونوا احسن مني”.

وأوضحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن زوجها السابق، لم يسبق وأن هددها بسلاح من قبل قائلة: “طبعا لأ، ودي شهادة هتسأل عليها أمام ربنا".

وأعربت أيضًا عن رأيها في أزمة الفنانة آمال ماهر: “يا جماعة الموضوع ده حساس.. ده موضوع خاص.. أنا مقدرش أتدخل في شيء خاص.. بالذات إني شخصياً اتأذيت في حياتي الشخصية واتقال عني كلام كتير غلط”.

وأضافت: “أنا مقدرش أتدخل في موضوع خاص بس آمال لو طلبت مني عيني أديهلها.. إحنا إيه عرفنا إنو في مشاكل.. الكلام ده كله بيتقال من غير إثبات.. خصوصاً إن أهلها قالوا إن مفيش مشاكل وإن آمال زي الفل ويا رب تبقى زي الفل.. والنقابة كمان أكدت كلام أهلها إن مفيش مشاكل”.