رابط التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم .. إليكم الشروط والأوراق المطلوبةرابط التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم .. إليكم الشروط والأوراق المطلوبة

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رياض - احمد صلاح -سنتعرف في هذا التقرير عن كيفية أداء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022، حيث يؤدي الطلاب الامتحان يوم الأحد المقبل الموافق 3 يوليو 2022 للشعبة العلمية، وأيضا في نفس اليوم امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، طبقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

سنتعرف في هذا التقرير عن كيفية أداء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022، حيث يؤدي الطلاب الامتحان يوم الأحد المقبل الموافق 3 يوليو 2022 للشعبة العلمية، وأيضا في نفس اليوم امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، طبقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2021-2022.ر

كيفية أداء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022:

وأكدت وزارة التربية والتعليم بأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة، وكذلك امتحان الجغرافيا سيعقد ورقيا بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة، كما انه سيتم السماح باستخدام مجلد المفاهيم، حيث يتضمن المصطلحات والقوانين والمعادلات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم كتيب المفاهيم لمادة الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة، مع بدء الامتحان مع ورق الأسئلة والبابل شيت، ومن ثم سيتم تسليمه للمراقبين مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء الامتحان.