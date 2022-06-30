انت الان تتابع خبر رابط التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم .. إليكم الشروط والأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن رابط التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن طرح تلك المسابقة لسد احتياجات الوزارة من المعلمين.

شروط التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة في أول أكتوبر 2022.

يكون حاصل على شهادة جامعية مناسبة للتخصص المطلوب.

يكون تراكمي تقديره في سنوات الدراسة جيد كحد أدنى للتقديرات المطلوبة.

يكون المتقدم حاصل على شهادة معلمين رياض أطفال، أو أقسام رياض أطفال أو دبلوم مهني رياض أطفال، أو طفولة مبكرة، أو شهادة كلية التربية في رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة.

بالنسبة لمعلمين المرحلة الأساسية، يكونوا خريجي كلية التربية شعبة تعليم أساسي ابتدائي، معلم فصل، أو أقسام التعليم الأساسي أو الابتدائي، أو معلم فصل كلية التربية، أو التربية النوعية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، بأن الهدف من تلك المسابقة هو تحقيق الاستفادة القصوى لجميع الطلاب، واستعادة مكانة التعليم الأساسي لتأسيس الأطفال، ويتم التقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــا.