وزير الشباب والرياضة يطلق النسخة الثانية من المهرجان الرياضى بالجلالة احتفالا بـ30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:26 مساءً - أشرف صبحي: 30 يونيو بداية الجمهورية الجديدة وانطلاقة حقيقية للرياضة المصرية عالمياً

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الرياضي بالجلالة للاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بمشاركة شباب وفتيات من محافظات القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، والذي أقيم اليوم الخميس بمدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة.

حضر فعاليات المهرجان الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

وقال الدكتور أشرف صبحى: "إن ثورة 30 يونيو بداية الجمهورية الجديدة وانطلاقة حقيقية للرياضة المصرية عالمياً، وهذا المهرجان هدفه إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية، ومنها مدينة الجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة، لتنمية الانتماء والولاء لدي الشباب المصري، والتعرف علي حجم الإنجازات التي تمت خلال الـ8 سنوات الماضية"، لافتا إلى "إن تنفيذ مثل هذه المهرجانات الرياضية والحرص علي مشاركة الشباب فيها هو ترجمه حقيقية نحو تحسين النمط الصحى للمواطنين كأحد أهداف التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار "صبحي" إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو والتي دعمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان سبباً رئيسياً في ثقة الاتحادات الدولية نحو منح مصر شرف استضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية المختلفة، واتاح الفرصة أمام توفير الخدمات الشبابية والرياضية فى كافة المحافظات وبث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم في جميع مراكز الشباب من خلال العروض الفنية والانشطة الثقافية والفنية والرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، مشيراً الي أن 30 يونيو أصبح عيداً قومياً، يبرهن علي وعي ابناء الوطن ويعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم فى خلق مستقبل افضل.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة والفقرات المتنوعة منها ماراثون جرى على كورنيش الجلالة بمسافة ٣ كيلو متر ابتداءً من أمام محطة التلفريك وينتهى بالبحيرة الصناعية ، ومسيرة بايكرز حول مدينة الجلالة ، وعرض الاسكيت من محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان ألعاب رياضية بالبحيرة، واختتمت الاحتفالية بفقرات فنية على البحيرة بمشاركة مركز تدريب التوحد بالسويس، وعرض فني لأندية الفتاة والمرأة بمحافظة السويس، وفقرات فنية لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ضمت أوبريت إنجازات الرئيس، وعرض "علشانك انتي" لأندية الفتاة والمرأة بالجيزة، بالإضافة إلي فقرة فنية لمركز تدريب التوحد بمحافظة بور سعيد، كما تم تكريم بعض أسر شهداء الواجب.



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