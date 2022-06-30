القس أندريه زكي وقيادات الكنيسة الإنجيلية يهنئون وزير الأوقاف وقيادات الوزارة بعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:25 مساءً - وزير الأوقاف : هذه الزيارات تنم عن الروح الوطنية القوية التي ننعم بها جميعًا

ورئيس الطائفة الإنجيلية :

وزير الأوقاف صخرة في موضوع الاعتدال تحطمت عليها أطماع المتطرفين

وكتاب "التسامح منهج حياة" ينتقل بالتسامح من موقف إلى أسلوب حياة

في إطار الروح المصرية الوطنية التي تنعم بها مصر في ظل قيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القس الدكتور/ أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية لتهنئته وقيادات وزارة الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، ظهر اليوم الخميس 30/ 6/ 2022م.

وخلال اللقاء رحب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالسادة الحضور معربًا عن سعادته بهذه اللحمة الوطنية التي تنم عن الروح الوطنية القوية التي نسعد بها في كل المناسبات الوطنية، مشيرًا إلى اهتمام الكنيسة الإنجيلية دائمًا بالإسهام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهذا أمر له دلالته ورمزيته أكثر بكثير من أي بعد آخر، بما يعكس العمل الوطني والإنساني المشترك.

وأكد معاليه أن أحدث إصدارات وزارة الأوقاف كتاب "التسامح منهج حياة" يرسخ لخلق التسامح، ويبين أنه خلق أصيل في ديننا، وفي ثقافتنا، وفي تكويننا وفطرتنا الإنسانية، كما يبرز إجماع الشرائع السماوية على جملة من القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي تعد أساسًا للتسامح الديني والعيش الإنساني المشترك، ويؤكد على ضرورة أن يكون التسامح منهج حياة لنا، في تعاملنا مع الآخر: في قبوله، واحترامه، وإنصافه، بالقدر الذي نود أن يعاملنا به قبولًا واحترامًا وإنصافًا، ويوضح أن التسامح كمنهج حياة يجب أن يشمل كل جوانب حياتنا : بيعًا، وشراءً، وقضاءً، واقتضاءً، ومشاركةً، وحياة أسرية، بل إنه ليتجاوز ذلك كله إلى العفو والصفح وغض الطرف عن الهنات والعثرات وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم.

وفي كلمته هنأ القس الدكتور/ أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن اعتزازه بما يقدمه وزير الأوقاف من إنتاج فكري متميز وأنه كلما أتى لزيارة وزارة الأوقاف يحصل على مزيد من هذه الإصدارات المتميزة، مؤكدًا أن كتاب "التسامح منهج حياة" ينتقل بالتسامح من موقف إلى حالة حياة أو أسلوب حياة، وسعيه للحصول على مجموعة من النسخ لتوزيعها في مؤتمر الكنيسة الإنجيلية القادم نهاية أغسطس 2022م، وهو ما رحب به وزير الأوقاف.

كما عبر عن سعادته بالشراكة مع وزارة الأوقاف ، مؤكدًا أن مساهمة الكنيسة الإنجيلية الرمزية في صكوك الأضاحي تعبير عن التلاحم الوطني الذي نسعد به، و أن الشراكة التثقيفية التي تتم على مستوى الأئمة والقُسس والواعظات والخادمات في العديد من البرامج تؤكد على وحدة قضية الاعتدال والمنهج الوسط، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف يمثل صخرة في موضوع الاعتدال تحطمت عليها أطماع المتطرفين، وأن وزارة الأوقاف تسعى لهذا بجدية وحماس منقطع النظير، كما عبر عن سعادته بهذه الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وأن العلاقة بين وزارة الأوقاف والكنيسة الإنجيلية تتجاوز العلاقة البروتوكولية إلى علاقة صداقة وأخوة ومحبة.

من جانبه أهدى معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة الدكتور/ أندريه زكي والوفد المرافق له نُسَخًا من أحدث إصدارات الأوقاف كتاب: "التسامح منهج حياة"، و "فن المقدمات والخواتيم" و "الخطابة بين الماضي والحاضر" و "فن الكتابات والجمل القصيرة"، حيث أثنى د/ أندريه زكي والوفد المرافق على النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال لوزير الأوقاف وجهوده الكبيرة في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك وخدمة المجتمع، مثمنين مواقفه الوطنية والتنويرية، وسعيه الدائم على تعزيز العيش المشترك بين أبناء مصر مهما اختلفت عقائدهم، مشيدين بجهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف.