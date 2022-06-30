وزارة الطيران المدنى تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 04:25 مساءً - بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة احتفلت وزارة الطيران المدني اليوم بجميع المطارات المصرية بهذه المناسبة الوطنية وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والفرح حيث قامت فرق من العلاقات العامة بشركات مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات بتوزيع الشوكولاته علي الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم كما تم وضع شعار ثورة 30 يونيو على شاشات العرض بمختلف المطارات المصرية وقامت الإذاعات الداخلية بإذاعة الأغانى الوطنية ..

وأقامت الشركة المصرية للمطارات إحتفالا بموقع البالون الطائر بمدينة الأقصر وسط السائحين والمصريين الذين كانوا على متن رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر التى تزينت سماؤها هذا اليوم بأعداد من هذه الرحلات التى تحمل صور شعار ثورة 30 يونيو المجيدة وسط أنغام الموسيقى والأناشيد الوطنية .