بمناسبة 30 يونيو.. الداخلية تطرح أغذية مخفضة فى 376 محلا 

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية، فعالية جديدة لمبادرة "كلنا واحد" بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بمشاركة عدد من كبرى الشركات والكيانات التجارية وسلاسل المواد الغذائية لتقديم منتجاتها للمواطنين خلال تلك الفعالية بخصومات خاصة وأقل من مثيلاتها بالأسواق.





واستمرت فعاليات مبادرة "كلنا واحد" على مدار 22 مرحلة والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، نظرا لما تشهده فعاليات مبادرة كلنا واحد من إقبال للمواطنين وكانت محل إشادة لما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وحرصت عدد من الشركات وسلاسل المواد الغذائية على الانضمام والمشاركة فى فعالية 30 يونيو ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (22 كيانا صناعيا وتجاريا بإجمالى عدد 543 منفذا- عدد 27 مولا تجاريا- عدد 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالى 376 محلا).

يأتى هذا بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

ويمكن معرفة أماكن المبادرة من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

وتعد مبادرة "كلنا واحد" واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، والتى تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.