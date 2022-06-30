تفويج 2355 من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة

جدة - نرمين السيد - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إجراءات تفويج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة، حيث وصل حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 1225 حاجا إلى مكة المكرمة، و1130 حاجا إلى المدينة المنورة.





وخصصت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام من محافظات جنوب الصعيد، مطار الأقصر لتفويج حجاج محافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج، ووصل عدد الحجاج الذين تم تفويجهم من مدينة الأقصر إلى 490 حاجا.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن المؤسسة خصصت مشرفًا لكل 45 حاجا، وخصصت شارات مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، مع تعليمات مستمرة من المشرفين بضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم، وأداء المناسك بشكل صحيح.

وأضاف عبد الموجود أن المؤسسة وفرت أتوبيسات للحجاج الوافدين من المحافظات المختلفة، كما وفرت دليلا رقميا للحجاج لإجراءات الحج كاملة، مشددًا على أن وزيرة التضامن وجهت بإهداء الحجيج حقيبة كاملة بها ملابس الإحرام، وأدوات نظافة شخصية.

وأضاف أن إجراءات تفويج الحجاج اتسمت بالسهولة واليسر داخل مطار القاهرة، إذ تم تخصيص الصالة الموسمية لحجيج بيت الله الحرام، مع مراعاة سرعة انتهاء الإجراءات للحجاج، مناشدا الحجيج بضرورة الالتزام بتعليمات المشرفين، وعدم الخروج عن الصف، والبعد عن أداء المناسك منفردين.