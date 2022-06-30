30 يونيو وطن للجميع.. فيلم يرصد أضخم ثورة شعبية فى التاريخ المعاصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتناول الفيلم تسجيلات حقيقية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، بدءا من الانتخابات الرئاسية عام 2012، مرورا بمشاهد من انتفاضة الشعب المصرى ضد الجماعة، خلال ثورة 30 يونيو.

وتحدث فى الفيلم الوثائقى عدد من الخبراء والباحثين فى الشأن السياسى، الذين عاصروا الأحداث.

وتحل اليوم الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التى انتصر فيها المصريون لإرادتهم فى الحياة بالشكل الذى يقررونه وليس بالشكل الذى تقرره لهم جماعة أو فصيل معين أو حتى قوى إقليمية ودولية.