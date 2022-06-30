انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب أحمد دياب: ثورة 30 يوينو سطرت ملحمة شعبية وحافظت علي الهوية الوطنية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708138/النائب-أحمد-دياب-ثورة-30-يوينو-سطرت-ملحمة-شعبية-وحافظت-علي-الهوية-الوطنية

دوت الخليج

وأضاف دياب، في بيان له: بدأت مصر مرحلة جديدة من عهدها في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الشعب المصري وتحقيق أماله وتطلعاته، لافتا أن ثورة 30 يوينو برهنت على التلاحم الشعبي والاصطفاف من أجل الوطن لمواجهة التحديات.

أحمد دياب: ثورة 30 يوينو برهنت على التلاحم الشعبي والاصطفاف من أجل الوطن لمواجهة التحديات

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلي أن ثورة 30 يونيو سطرت ملحمة شعبية ستبقى خالد في أذهان المصريين، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو استطاعت الحفاظ على هوية الدولة المصرية، كما أنها غيرت مجرى أحداث التاريخ، وكتبت بأحرف من نور عصر جديد من التنمية والبناء.

عودة العلاقات المصرية الخارجية مع كافة الدول

وتابع دياب: ثورة 30 يوينو نجحت في عودة العلاقات المصرية الخارجية مع كافة الدول، بعد انكماشها نتيجة فشل الزيارات التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث نجحت ثورة 30 يوينو في فتح آفاق جديدة للتعاون مع العديد من دول العالم، لافتا أن الدولة المصرية سلكت عدة مسارات لمواجهة الإرهاب وعمل إصلاح سياسي واقتصادي لتحقيق كافة متطلبات الشعب المصري.