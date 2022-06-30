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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708137/مارتين-كلاتنبيرج-هدفنا-هو-تواجد-الحكام-المصريين-في-كأس-العالم-خلال-الفترات-المقبلة

إقميم اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً لتقديم مارتين كلاتنبيرج رئيس لجنة تطويرالحكام باتحاد الكرة المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مارتن كلاتنبيرج في مؤتمر تقديمه:"سيكون هناك فيديو أسبوعي للحديث عن الأخطاء المثيرة للجدل.

وتابع قائلاً:"أعرف شغف المصريين بكرة القدم، والتحكيم أكبر مشاكل اللعبة.

ووأصل:" لن نغير شئ بين يوم وليلة لدينا خطة عمل.

وأردف:"هدفنا هو تواجد الحكام المصريين في كأس العالم خلال الفترات المقبلة.

وأستكمل: سيكون هناك فيديو أسبوعي يسمح للناس سماع الحديث بين حكم الساحة وحكام الڤار.

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.