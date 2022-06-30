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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708135/لميس-الحديدي-تحث-هاني-شاكر-على-التراجع-عن-الاستقالة-لسة-الطريق-طويل-أكمل-مسيرتك

وجهت الإعلامية لميس الحديدي للفنان هاني شاكر رسالة منذ قليل تحثه من خلالها على التراجع عن قرار استقالته من نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد رسالة لميس الحديدي لـ هاني شاكر

لميس الحديدي وهاني شاكر

كتبت الإعلامية لميس الحديدي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “هاني شاكر، تحمّل ولا ترحل”.

وأضافت: “بيتك في النقابة لسه في انتظارك، وموسيقيين كتير محتاجينك، قدّمت كتير ولسه الطريق طويل، أكمل مسيرتك، الكبار يتحملون”.

وفي سياق متصل، قال المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين: “النقابة أصدرت بيانا رسميا برفض استقالة الفنان هاني شاكر من منصب النقيب”.

استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين

وأشار إلى أنّ المجلس طالب هاني شاكر بالعدول عن الاستقالة، واستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها، وتابع في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، أن هاني شاكر له طبيعة خاصة في التعامل.

وأضاف: «بيفكر بقلبه مش بعقله، وحسّه مرهف، لازم نسيبه يرتاح يومين بعد اللي حصل في المؤتمر»، موضحًا أنّ رؤساء فروع النقابة بالمحافظات والجمعية العمومية، أكدوا رفضهم لاستقالة هاني شاكر، وطالبوه بالعدول عن قراره.

وفي سياق آخر، هاجم المطرب عبدالباسط حمودة، مؤدى المهرجانات حمو بيكا وذلك نتيجة سعادته بإعلان الفنان هاني شاكر استقالته ورحيله عن منصب نقيب المهن الموسيقية من خلال منشور عبر صفحته قال به: «الوحش راجع».

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وقال عبد الباسط حمودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «حمو بيكا غلطان بسبب استفزازه لهاني شاكر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك بعد استقالته».

وطالب حمودة حمو بيكا بقول الكلمة الطيبة بدلًا من الهجوم على نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، مختتما كلامه ووجه رسالة لمطرب المهرجانات حمو بيكا قائلًا: «عيب يا بيكا.. قدِّم الحلوة».

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