انت الان تتابع تفاصيل خبر 85 قضية .. الداخلية تشن حملات أمنية لحماية منافع الري نهر النيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708134/85-قضية--الداخلية-تشن-حملات-أمنية-لحماية-منافع-الري-نهر-النيل

تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فعدة مجالات مختلفة مثل مجال البيئة، من خلال عوادم السيارات،وحماية نهر النيل والمجارى المائية وفي مجال حماية منافع الري والصرف وحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك للحفاظ على مصر وشعبها، فوزارة الداخلية تسعى لتحقيق العديد من الجهود لكى يظل أمن مصر وشعبها مستقرين.

ضبط 20 سيارة

تمكنت وزارة الداخلية في مجال البيئة عوادم السيارات من ضبط عدد (20) سيارة تتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديرية أمن الجيزة، وضبطت في مجال عوادم السيارات بالتفتيش البيئى عدد (4) قضايا مطبعة و مصنع للإشغال المعدنية و مصنع للملابس و شركة للزجاج والبلور وحدث ذلك لوجود مخالفات أي عدم وجود سجل بيئى وعدم وجود موافقة بيئية للنشاط و كما كان التخلص غير الأمن من المخلفات الصلبة وذلك التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة وكما وجد عدم وجود مخلفات للأماكن المنشأة وغير مخصص.

مواد غذائية مجهولة المصدر

وواصلت الأجهزة الامنية منضبط عدد (2) قضية مخزن شركة و مصنع للمخبوزات مجهولين الهوية وكانت بدون ترخيص وحدث ذلك بنطاق مديرية أمن القاهرة وبلغت تلك المضبوطات 5 طن مواد غذائية مجهولة المصر مما تضر بالصحة العامة للمواطن وبدون بيانات لمعرفة المواطن بمدى جودتها و 2170 زجاجة مواد كحولية بدون ترخيص و 6,67 طن لحوم بدون بيانات كما هوية تلك المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون ترخيص.

50 قضية تعدى على نهر النيل

وحققت وزارة الداخلية نجاحات في حماية نهر النيل والمجاري المائية من خلال ضبط 50 قضية تعدى على نهر النيل والمجارى المائية (الصرف المباشر عليها و إلقاء المخلفات)وحدث ذلك بنطاق مديرات أمن الشرقية والجيزة والقاهرة.

9 قضايا رسوم مخالف

وضبطت الوزارة في مجال حماية منافع الرى والصرف 9 قضايارسوم مخالف و مواسير صرف وكانت مخالفة لقانون الرى والصرف بمديريات أمن القليوبية والقاهرة والجيزة، وذلك لحماية المجتمع والمحافظة عليها.

حملات مرورية

وجهت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، ونجحت في سحب ، 3108 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1682 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة.