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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708131/الناتو-توقيع-بروتوكول-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الحلف-فى-يوليو-القادم

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأنه من المقرر أن يتم توقيع برتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي خلال شهر يوليو المقبل وذلك بمشاركة وزراء خارجية الحلف.

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مفهوم استراتيجي جديد

وعلق ستولتنبرغ على قمة الناتو الذي انعقدت فى العاصمة الأسبانية مدريد قائلا بأنها :" أصبحت تاريخية، اتخذ قادة دول الحلف عدد من القرارات المهمة، وتم الموافقة على مفهوم استراتيجي جديد للحلف".

وتابع الأمين العام لحلف الناتو :" أستطيع أن أقول أن الحلفاء قرروا زيادة تمويل الميزانية العامة بشكل متزايد فى الفترة حتي 2030 ستظهر أرقام محددة فى الميزانية السنوية".

الناتو ليس طرف فى الصراع

وأكد ستولتنبرغ على تجنب حلف الشمال الأطلسي الصدام مع روسيا قائلا :" إذا حدثت حرب واسعة النطاق بين حلف الناتو وروسيا فإننا سنري معاناة ودمار بشكل كارثي ولذا لدي الحلف مهمتان الأولى الحرص على تقديم المساعدات لأوكرانيا، الا انه يجب على الحلف تحمل مسؤولية منع التصعيد خارج أوكرانيا" مضيفا :" الناتو ليس طرف فى الصراع على الأرض فنحن ندعم أوكرانيا لكننا لسنا جزء من الصراع".

ويشار إلى أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف الناتو تتضمن عدة بنود أهمها تصنيف روسيا بأنها تمثل التهديد المباشر للحلف، ويتعهد الناتو بتعزيز الردع ضد روسيا و فى ذات الوقت يحرص على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة من أجل تجنب تصعيد.