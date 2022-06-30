انت الان تتابع تفاصيل خبر في ذكرى ثورة يونيو.. مرصد الأزهر: وعي شعب مصر كشف الأفكار الهدامة ضد الوطن حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708130/في-ذكرى-ثورة-يونيو-مرصد-الأزهر-وعي-شعب-مصر-كشف-الأفكار-الهدامة-ضد-الوطن

هنأ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وأكد أهمية اصطفاف الشعب خلف قيادته وقواته المسلحة وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.

دوت الخليج

وأشار مرصد الأزهر في بيان له، الخميس، إلى سعيه عبر وحداته البالغ عددها (13) وحدة إلى رصد جميع الأفكار المتطرفة التي تبث يوميًا عبر الإنترنت بهدف استقطاب عقول الشباب ـ على الأخص ـ لضمهم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية التي هى أبعد ما يكون عن بناء الأوطان وحفظ دماء الأبرياء.

وكانت وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية المصرية، قد استعانت بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف في إعداد تقريرها الوطني لعام 2021 للمرة الثانية على التوالي، إيمانًا بأهمية الدور الذي يؤديه المرصد في تتبع وتحليل أنشطة التنظيمات الإرهابية.

مرصد الأزهر: وعي شعب مصر كشف الأفكار الهدامة ضد الوطن

وتحل، اليوم الخميس، الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو التي أثبت فيها شعب مصر وعيه الكامل بالأفكار الهدامة التي حاول البعض زرعها في عقول أبناء هذا الوطن الأبيّ، لتوجيه دفته إلى مسارات تخدم مصالحهم وحدهم فقط.