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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708128/النائب-حسانين-توفيق--30-يونيو-هى-ثورة-استرداد-الوعى-والتأسيس-الجديد-للدولة-المصرية

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ، أن 30 يونيو هى ثورة استرداد الوعى والتأسيس الجديد للدولة المصرية، لافتا أنه فى تلك اللحظة اتفق ملايين المصريين على إنقاذ وطنهم من الخطر مهما كانت الصعاب التى ستواجههم.

دوت الخليج ثورة استرداد الوعى وأضاف توفيق: خضنا سويا مشوارا طويلا بلغ الآن 9 سنوات واجهنا فيه الإرهاب وقدم فيه شبابنا زهرة أعمارهم فداءً للوطن وأعدنا بناء الدولة وواجهنا تحديات عالمية قاسية ولازلنا نواجه حتى الآن. وتابع عضو لجنة التعليم والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ: لم تنتهى الصعاب ولا يزال أمامنا العديد من التحديات، لكننا حافظنا على كيان عريق اسمه الدولة المصرية عمره أقدم من التاريخ نفسه.

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