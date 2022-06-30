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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708126/في-ذكرى-30-يونيو-النائب-محمد-سلطان-الرئيس-السيسي-حافظ-على-هوية-مصر-ووحدة-شعبها

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، ونجحت في حماية الدولة من الانهيار والسعى نحو الديمقراطية وإصلاح الحياة السياسية والتقدم الاقتصادى والتخلص من محاولات تقسيم المجتمع المصرى أو إرهابه بجماعات العنف والتطرف.

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الهوية المصرية

وأضاف «سلطان» - في تصريحات له – أن مصر كانت تتعرض لمامؤة "أخونة الدولة" من خلال فرض الجماعة لأفكارها على المجتمع، لذلك قامت جماعة الإخوان بشن حملة شرسة تستهدف الهوية المصرية في المقام الأول، وهو ما لم يسمح به المصريون، والذين خرجوا إلى الميادين معبرين عن انتماءهم ورافضين أي محاولة ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية.

خطوة لتحقيق العديد من المكتسبات في عدد من الملفات

وذكر النائب، أن أنه الإخوان حاولوا تنفيذ خطتهم للتمكين معتمدين على وجود أحد عناصرهم على رأس السلطة السياسية، إلا أن المصريون لم يقبلوا تحركات المشروع الإخوانى المتكامل لأخونة الدولة، لافتًا إلى دور الرئيس السيسي في ثورة 30 يونيو، والذي لا يمكن نسيانه أو التغافل عنه، وهو إنقاذ مصر من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والحفاظ على هوية مصر ووحدة شعبها.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن ثورة 30 يونيو كانت خطوة لتحقيق العديد من المكتسبات في عدد من الملفات، ومنها الملف الحقوقي، والتي نتج عنها إصدار الاستراتيجي الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى حرية العمل الأهلي، من خلال إصدار قانون الجمعيات الأهلية.