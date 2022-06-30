انت الان تتابع تفاصيل خبر وحشتينا يا بنت قلبي.. شيريهان توجه رسالة لـ آمال ماهر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708125/وحشتينا-يا-بنت-قلبي-شيريهان-توجه-رسالة-لـ-آمال-ماهر

علقت الفنانة الكبيرة شيريهان على فيديو آمال ماهر الذي ظهرت به أمس لتطمئن الجمهور عليها، وذلك بعد انتشار الشائعات حول اختفائها وتعذيبها بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة شيريهان لـ آمال ماهر

شيريهان: وحشتينا يا آمال

وكتبت شيريهان عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا و ووحشتي قلبي يا بنت قلبي وحشتي مصر والعالم العربي نحن جميعًا في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر .. سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين”.

وجدير بالذكر، أن كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر عن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من فيروس كورونا المستجد وهو ما حال دون ظهورها، وطمئنت ماهر جمهورها على حالتها خلال فيديو مسجل قالت فيه: جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.

فيديو ظهور آمال ماهر

وتابعت: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".

مستشار نقابة الموسيقيين عن آمال ماهر

وقال طارق مرتضى إن النقابة ليس لها دور في اقتحام حياة الأعضاء المقيدين بها وتم التأكد من حالتها الصحية والطمأنة عليها بعد ظهور العديد من الشائعات حول اختفائها وأسرة الفنانة أكدت أنها بخير وظهرت اليوم لتطمئن جمهورها مرة أخرى.

وتابع مرتضى: “السوشيال ميديا ضخمت الموقف وأوصلت الموضوع لقمة الهرم.. آمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا ولم يكن هناك داعي لحالة الافتكاسات اللي حصلت”.

وأردف المستشار مرتضى قائلًا: “هناك سيناريوهات غريبة انتشرت حول وضع المطربة آمال ماهر ولم يتوقف الأمر على نشطاء السوشيال ميديا فقط، بل هناك إعلاميين تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالتها وساهموا في نشر الشائعات، ولكن آمال ماهر بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ انتشار الشائعات للمرة الاولى”.

وكان قال الفنان هاني شاكر ، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي، أن النقابة حاولت الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، ولكن جميع هواتفها مغلقة.