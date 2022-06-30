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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708122/بذرة-الإرهاب-كريم-عبد-العزيز-يكشف-تفاصيل-مسلسل-الحشاشين-في-رمضان-2023-خاص

يستعد الفنان كريم عبد العزيز للمشاركة ضمن دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “الحشاشين” يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

كشف الفنان كريم عبد العزيز تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد في تصريح خاص لموقع “دوت الخليج”، قائلًا: “أقدم من خلال مسلسل الحشاشين شخصية حسن الصباح مع بيتر ميمي هو من أكبر المخرجين ومستمتع جدا بالعمل معه”.

وأضاف: “وسعيد أيضًا بالعمل للمرة الأولى مع عبد الرحيم كمال كان نفسي أشتغل معاه من زمان، وشخصية حسن الصباح أصعب من راسبوتين وهو بذرة الإرهاب في العالم ويقال إنه أذكى من وطأت رجله على أرض الكوكب”.

وتابع كريم عبد العزيز: “المسلسل تدور أحداثه سنة 1000 وتاريخي به سفر وجرافيكس وإنتاجه ضخم جدا سيكون مفاجأة ضمن موسم دراما رمضان 2023”.

كريم عبد العزيز رمضان 2023

ويشارك النجم كريم عبد العزيز ببطولة فيلم كيرة والجن الذي ينطلق عرضه اليوم الخميس الموافق له 30 يونيو الجاري بدور العرض السينمائية ويقدم خلال الفيلم شخصية أحمد عبد الحي كيرة وهو فدائي وطني من رجال سعد زغلول وكيميائي تودد للإنجليز حتى أعطوه معامل التي شهدت السلاح الذي استخدمه في القضاء على الإنجليز.

ويشارك كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم مثل أحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وعلي قاسم، وهدى المفتي وعارفة عبد الرسول وآخرين والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز في الدراما كان من خلال مسلسل الاختيار 3 الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 برفقة أحمد السقا وأحمد عز.

وينتظر كريم عبد العزيز الانتهاء من كتابة سيناريو فيلم الفيل الأزرق 3 الذي بدأ ف كتابته الكاتب والسيناريست أحمد مراد والمتوقع أن يشارك به العام المقبل 2023.