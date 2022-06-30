انت الان تتابع تفاصيل خبر في الذكرى التاسعة.. النائبة صبورة السيد: ثورة 30 يونيو كتبت للمرأة تاريخا جديدا بعد عصر من الإقصاء والتهميش حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708120/في-الذكرى-التاسعة-النائبة-صبورة-السيد-ثورة-30-يونيو-كتبت-للمرأة-تاريخا-جديدا-بعد-عصر-من-الإقصاء-والتهميش

قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو، رسمت طريقًا جديدة للحفاظ على الوطن ومن ثم تنميته وتطويره الخير، بعيدًا عن الشر والإرهاب والديكتاتورية، التي عملت جماعة الإخوان على إرسائها منذ وصولهم للحكم، للسيطرة على مفاصل الدولة، والذي كان ينذر بخطر شديد يحدق بوطننا الغالي مصر، ويهدد بطمس الهوية المصرية.

دوت الخليج

ثورة 30 يونيو كتبت للمرأة تاريخا

وأشارت "السيد"، في تصريحات لها، إلى أن ثورة 30 يونيو، عبرت عن ولاء المصريين لوطنهم، ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية، وأثبتوا انتماءهم لبلادهم بالقول، لا بالفعل، وذلك عبر الخروج في جميع الميادين المصرية، وقولهم لا لمحاولات ومخططات اختطاف البلاد.

تمكين غير مسبوق للمرأة سياسيًا واقتصاديُا واجتماعيًا

وأضافت عضو مجلس النواب أنه رغم ما كانت تواجهه الدولة المصرية من أزمات وظروف صعبة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن الشعب المصري وقف بجسارة أمام تلك التحديات، وانتشل البلاد من براثن الإرهاب والتخلف، إلى طريق النماء والتقدم.

ولفتت النائبة إلى أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في ثورة 30 يونيو، حيث كانت على رأس الذين خرجوا إلى الميادين، لتكتب لمصر تاريخًا جديدًا، وتكتب لنفسها العصر الذهبي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت تلك الفترة تمكين غير مسبوق للمرأة سياسيًا واقتصاديُا واجتماعيًا، ذلك بعد عصور من الإقصاء والتهميش.