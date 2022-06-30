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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708116/منتخب-مصر-لكرة-اليد-يفوز-علي-تونس-بدور-ألعاب-البحر-المتوسط-ويتأهل-إلي-نصف-النهائي

حقق المنتخب المصري لكرة اليد، الفوز علي نظير تونس، بنتيجة 26/، 30، و يتأهل الي نصف النهائي وصدارة المجموعه، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى الجزائر.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وكان نجح منتخب مصر لكرة اليد رجال في تحقيق على نظيره الصربي في ثاني مبارياته بمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

مباراة مصر وكوريا

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

ومن ناحيه اخري قد حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.