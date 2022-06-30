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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708129/رئيس-الطائفة-الإنجيلية-يهنئ-وزير-الأوقاف-بعيد-الأضحى-المبارك

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن اعتزازه بما يقدمه وزير الأوقاف من إنتاج فكري متميز.

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جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له إلى وزير الأوقاف اليوم في إطار الروح المصرية الوطنية التي تنعم بها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسين بعيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالحضور معربًا عن سعادته بهذه اللحمة الوطنية التي تنم عن الروح الوطنية القوية التي نسعد بها في كل المناسبات الوطنية، مشيرًا إلى اهتمام الكنيسة الإنجيلية دائمًا بالإسهام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهذا أمر له دلالته ورمزيته أكثر بكثير من أي بعد آخر؛ بما يعكس العمل الوطني والإنساني المشترك.

وأكد وزير الأوقاف أن أحدث إصدارات وزارة الأوقاف كتاب "التسامح منهج حياة" يرسخ لخلق التسامح، ويبين أنه خلق أصيل في ديننا، وفي ثقافتنا، وفي تكويننا وفطرتنا الإنسانية، كما يبرز إجماع الشرائع السماوية على جملة من القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي تعد أساسًا للتسامح الديني والعيش الإنساني المشترك، ويؤكد على ضرورة أن يكون التسامح منهج حياة لنا، في تعاملنا مع الآخر: في قبوله، واحترامه، وإنصافه، بالقدر الذي نود أن يعاملنا به قبولًا واحترامًا وإنصافًا، ويوضح أن التسامح كمنهج حياة يجب أن يشمل كل جوانب حياتنا : بيعًا، وشراءً، وقضاءً، واقتضاءً، ومشاركةً، وحياة أسرية، بل إنه ليتجاوز ذلك كله إلى العفو والصفح وغض الطرف عن الهنات والعثرات وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم.

وفي كلمته، هنأ القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن اعتزازه بما يقدمه وزير الأوقاف من إنتاج فكري متميز وأنه كلما أتى لزيارة وزارة الأوقاف يحصل على مزيد من هذه الإصدارات المتميزة، مؤكدًا أن كتاب "التسامح منهج حياة" ينتقل بالتسامح من موقف إلى حالة حياة أو أسلوب حياة، وسعيه للحصول على مجموعة من النسخ لتوزيعها في مؤتمر الكنيسة الإنجيلية القادم نهاية أغسطس 2022م، وهو ما رحب به وزير الأوقاف.

كما عبر عن سعادته بالشراكة مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن مساهمة الكنيسة الإنجيلية الرمزية في صكوك الأضاحي تعبير عن التلاحم الوطني الذي نسعد به، و أن الشراكة التثقيفية التي تتم على مستوى الأئمة والقُسس والواعظات والخادمات في العديد من البرامج؛ تؤكد وحدة قضية الاعتدال والمنهج الوسط، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف يمثل صخرة في موضوع الاعتدال تحطمت عليها أطماع المتطرفين، وأن وزارة الأوقاف تسعى لهذا بجدية وحماس منقطع النظير، مؤكدا أن هذه الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وأن العلاقة بين وزارة الأوقاف والكنيسة الإنجيلية تتجاوز العلاقة البروتوكولية إلى علاقة صداقة وأخوة ومحبة.

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

كما أهدى وزير الأوقاف إلى رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له نُسَخًا من أحدث إصدارات الأوقاف كتاب: "التسامح منهج حياة"، و "فن المقدمات والخواتيم" و "الخطابة بين الماضي والحاضر" و "فن الكتابات والجمل القصيرة"، حيث أثنى الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق على النتاج الفكري والثقافي الذي يتميز بالوسطية والاعتدال لوزير الأوقاف وجهوده الكبيرة في ترسيخ أسس العمل الوطني المشترك وخدمة المجتمع، مثمنين مواقفه الوطنية والتنويرية، وسعيه الدائم على تعزيز العيش المشترك بين أبناء مصر مهما اختلفت عقائدهم، مشيدين بجهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف