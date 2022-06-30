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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708117/مكافأة-500-جنيه-رابط-الاشتراك-في-مسابقة-نبي-الهدى-2022

يرغب كثيرون في معرفة تفاصيل مسابقة نبي الهدى2022، والتي أعلنت عنها وزارة الأوقاف المصرية، يوم الثلاثاء21 يونيو الجاري، بالتعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم.

ويستعرض موقع دوت الخليج من خلال التقرير التالي، تفاصيل مسابقة نبي الهدى، والتي تهدف للتعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه.

مسابقة نبي الهدى 2022 بالتفصيل

- مسابقة نبي الهدى 2022 تنظمها وزرة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم

- المسابقة تذاع الساعة 11:35 صباحًا.

- المسابقة يومية تتضمن 30 سؤالًا.

- تهدف المسابقة للتعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام.

- تستهدف المسابقة الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة.

- يتم إعلان اسم الفائز يوميًا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية.

الاشتراك في المسابقة

ويمكن الاشتراك في مسابقة نبي الهدى 2022 من خلال الدخول على موقع أوقاف أون لاين، من خلال الرابط التالي، ويتم نشر رابط الإجابة على المسابقة على موقع أوقاف أونلاين فور إذاعتها على إذاعة القرآن الكريم، ويغلق رابط الإجابة في تمام الساعة 10 من مساء نفس اليوم الذي يذاع فيه السؤال ويعلن اسم الفائز مع إذاعة السؤال الذي يليه.

مسابقة حج مبرور

كما تنظم وزارة الأوقاف مسابقة أخرى، وهي مسابقة "حج مبرور"، أيضا بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، وفيما يلي يستعرض موقع دوت الخليج، تفاصيل المسابقة فيما يلي:

- مسابقة حج مبرور تم إطلاقها يوم 21 يونيو الجاري - تذاع المسابقة الثانية "حج مبرور" الساعة 6:35 مساء

- تقدم مسابقة حج مبرور معلومة و20 سؤالا عن الحج وما يتصل به وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع.

3- تذاع المسابقة على مدار 20 يومًا بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف.

4- إعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف، وهى مسابقة مفتوحة للجميع.

وينشر رابط الإجابة على المسابقة على موقع أوقاف أونلاين فور إذاعتها على إذاعة القرآن الكريم، ويغلق رابط الإجابة في تمام الساعة 8 من صباح اليوم التالي لإذاعة السؤال و يذاع اسم الفائز مع إذاعة السؤال الذي يليه.