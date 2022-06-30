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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708103/الآن-رابط-الاستعلام-عن-التأشيرة-برقم-الجواز-2022

رابط الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، أصبح من أعلى الكلمات البحثية على مؤشرات جوجل ومحركات البحث المختلفة،حيث يرغب الكثير ممن هم ضمن قرعة الحج، في الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز، لمعرفة مدة التأشيرة وصلاحيتها وكافة التفاصيل المتعلقة بها قبل الذهاب لأداء مناسك فريضة الحج.

الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز ٢٠٢٢ بالتفصيل

وينشر موقع دوت الخليج، خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، ورابط الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز، من خلال منصة التأشيرات الخاصة بموسم الحج 2022.

منصة التأشيرات للاستعلام عن تأشيرة الحج 2022

يبحث الكثير من المواطنين والحجاج عن منصة التأشيرات الخاصة بالاستعلام عن تأشيرات الحج واستخراج تأشيرات الحج، حيث أعلنت المملكة السعودية، عن إطلاق منصة «إنجاز» أو منصة التأشيرات، في إطار سعيها للتحول الرقمي، وإتاحة كافة الخدمات إلكترونيًا لحجاج بيت الله، خاصة أثناء جائحة كورونا، تسهيلًا على المواطنين للاستعلام عن تأشيرات الحج والزيارات العائلية وعدة خدمات إلكترونية أخرى.

رابط الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

خصصت المملكة السعودية، رابطًا إلكترونيا للتسهيل على المواطنين وحجاج بيت الله الحرام، الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم الجواز، بالإضافة لعدة خدمات أخرى، منها معرفة طلب الدعوة والزيارات العائلية والاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات والحج، من خلال هذا الرابط من هــــنـــا.

خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

يمكن للحجاج والمواطنون الراغبون في الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، اتباع الخطوات التالية:

1- الذهاب إلى الموقع الرسمي للتأشيرات التي أتاحته المملكة العربية السعودية للمواطنين من هــــنـــا.

2- اختيار قائمة الاستعلام.

3- إدخال نوع الاستعلام، اختيار طلب تأشيرة.

4- إدخال رقم الطلب الخاص بالتأشيرة.

5- إدخال رقم جواز السفر الخاص بك.

6- إدخال رمز التحقق.

7- الضغط على استعلام لإظهار نتيجة التأشيرة الخاصة بك وكافة التفاصيل.