جدة - نرمين السيد - وذكرت إدارة الحوار على صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك) اليوم الخميس،: "تسعة أعوام على كلمة الشعب الأبي ورغبته فى التغيير.. واجهنا الأزمات والصعاب، حاربنا الإرهاب وأهل الشر وبدأنا فى البناء ولم الشمل معا". وأضافت: "اليوم نبدأ مجددا الحوار الوطنى الشامل لكل مصرى لأن الطريق نحو الجمهورية الجديدة يبدأ بالحوار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة الحوار الوطنى تهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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