الوزير الأول الجزائرى: المجال مفتوح للشراكة مع رجال الأعمال المصريين

جدة - نرمين السيد - وألقى الوزير الأول الجزائرى أيمن بن عبد الرحمن، كلمة، جدد فى مستهلها الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، قائلا: "أسعد معكم اليوم بافتتاح أعمال هذا المنتدى، واللقاء مع كوكبة من رجال الأعمال فى البلدين".

وأضاف: "نستلهم نشاطنا هذا من توجيهات وتعليمات قائدى البلدين، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتزامهما الشخصى بالعمل على كل ما من شأنه أن يساهم فى رفع مستوى التعاون والشراكة بين البلدين، وحرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار فى البلدين، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجارى".

وأعرب بن عبد الرحمن فى كلمته عن ارتياحه الكبير لهذا اللقاء الذى يجمع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين فى البلدين، فى جو تسوده الرغبة المشتركة فى بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية من خلال استغلال الفرص المتاحة لاسيما فى المجالات الاستثمارية، قائلا:"ننتظر أن تتوج أعمالهم بنتائج فى مستوى تطلعاتنا".

وقال بن عبد الرحمن: "كما تعلمون، فإن الجزائر حباها الله بمزايا كثيرة تجعل منها وجهة استثمارية جذابة بامتياز، فموقعها الجغرافى المهم يؤهلها لأن تكون همزة وصل تربط بين أوروبا وأفريقيا من جهة، وبوابة لأفريقيا من جهة أخرى، وتمنح مساحتها الشاسعة، باعتبارها أكبر بلد عربى وأفريقى، وتنوع مناخها، فرصا كثيرة للاستثمار".

كما أشار الوزير الأول إلى ما تتمتع به الجزائر من بنية تحتية، وشبكات متطورة من الطرق البرية والموانى والمطارات، قائلا:"كما أنجزت أو قاربت على إنجاز مشروعات طرق كبرى تربطها بالقارة الأفريقية من خلال منفذين بريين فى مدينتى تمنراست وتندوف، ولا يفوتنى أن أشير فى هذا الصدد إلى اتفاق الجزائر مؤخرا مع موريتانيا على إنجاز مشروع طريق برى يربط مدينتى تندوف والزويرات".

وأضاف بن عبد الرحمن: "ناهيك عن بناء قواعد لوجيستية فى تمنراست وتندوف وفتح خط بحرى يصل الموانئ الجزائرية بموريتانيا. كل هذه البنية الاستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذى يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الإفريقية التى يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة".

وأكد الوزير الأول أن الجزائر تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات ذات جدوى تصديرية نحو دول أفريقيا وغيرها، دون أن ننسى أن الجزائر ورشة كبيرة لمشاريع حيوية فى ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات، علاوة على التجهيز العمومى التى يمنح جزءا كبيرا من صفقاته إلى شركات أجنبية.

وكشف بن عبد الرحمان عن أن الحكومة الجزائرية، سعيا منها لتشجيع المنافسة الاقتصادية وإطلاق روح المبادرة الخاصة لتسريع حركة التنمية الاقتصادية فى البلاد، قد تبنت خلال السنوات الأخيرة، جملة من الإصلاحات الهيكلية فى إطار تصور عميق يهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى خلق العديد من فرص العمل، وتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى، أبرزها قطاعات الطاقة والـمناجم والسياحة والصيد البحرى والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية والرى.

وأضاف: "أن برنامج الحكومة يصبو إلى إدماج الاقتصاد الوطنى تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالمية من خلال المبادلات التجارية، والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة، موضحا أنه وفى هذا الخصوص، تقترح الجزائر فى مجال الطاقة، الاستثمار فى مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير، وفى مجال الطاقات الـمتجددة، فالجزائر تتوافر بها برامج استثمارية مربحة، وبالأخص فى إنتاج الطاقة الكهروضوئية، الذى سيعرف نقلة كبيرة فى غضون السنوات القادمة، كما يعد قطاع الـمناجم والتعدين من بين القطاعات التى باتت تسترعى اهتمام المستثمرين الأجانب بالنظر لمردوديتها الكبيرة".

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية الـمرتبطة بالقطاع الزراعى، أكد الوزير الأول أنها تحظى باهتمام خاص فى برنامج الحكومة لكونها تشكل القيمة الـمضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والـمساهمة فى الإنعاش الاقتصادى، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تولى أهمية كبيرة أيضا بتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والـمتوسطة، التى أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للبنى الاقتصادية فى العديد من الدول.

وعن قطاع السكن الذى يحظى باهتمام بالغ من السلطات العمومية منذ سنوات، أشار بن عبد الرحمان إلى أن الحكومة قررت مواصلة دعمها لهذا القطاع الحيوى لتلبية الطلب الـمتزايد باستمرار على السكنات الاجتماعية، وهو ما يجعل منه مجالا ذا جدوى اقتصادية عالية، لافتا كذلك إلى ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام خاص ضمن برنامج الحكومة وسياساتها العمومية، لاسيما فى ظل المسعى الرامى إلى تنويع الاقتصاد والرفع من مميزات هذا القطاع وتنافسيته فى الجزائر.

وقال بن عبد الرحمن خلال كلمته:"تعمل الحكومة، فى إطار تحسين المناخ العام للأعمال فى الجزائر، على عصرنة الـمنظومة الـمصرفية والـمالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال مراجعة عميقة لقانون الاستثمار، بما يجعله يستجيب لمتطلبات الـمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، ويزيل الـمعوقات التى من الممكن أن تحول دون تحقيق مشاريعهم الاستثمارية".

وأضاف: "تحقيقا لهذا المسعى، اعتمدت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب.. وقد تقرر من خلاله استحداث شباك واحد له اختصاص وطنى موجه للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، كما تعتزم السلطات رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين".

وأكد الوزير الأول أن القانون الجديد للاستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين، مضيفا أنه من المنتظر أن يعرض مشروع قانون الاستثمار على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه.

وتابع: لا يفوتنى فى معرض حديثى عن مناخ الاستثمار فى الجزائر أن أشير إلى تكريس حرية العمل لفائدة الشركات الأجنبية التى تتمتع فى هذا الـمجال بنفس الحقوق والـمزايا التى تحظى بها الـمؤسسات الوطنية.

وقال بن عبد الرحمن: "إن مصر الشقيقة التى تربطنا بها علاقات تاريخية، تعد من أهم شركاء الجزائر عربيا، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجارى، ويبقى المجال مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين فى كل القطاعات"، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح لهم آفاقا جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة، بما فى ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير، فعلى عاتقكم، أنتم رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، تقع مسؤولية كبيرة فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى.

واختتم بن عبد الرحمن كلمته قائلا: "إننى واثق بأن الشركات المصرية، من خلال تحديد هذه الأولويات، ستتمكن بالتنسيق مع شركائها فى الجزائر، من استغلال الفرص الحقيقية لإطلاق شراكات فى السوق الجزائرية، كما سيكون بإمكان رؤساء المؤسسات الـمرافقين لكم والذين تربطهم فى الغالب عقود وشراكات مع مؤسسات جزائرية، أن يجدوا سواء من جانب الحكومة أو لدى الـمؤسسات، كل الاهتمام والاستعداد لبرمجة مبادراتهم الـمستقبلية"، داعيا الله ان تكلل أعمال المنتدى باتفاقات شراكة، تسهم تعزيز الشراكة البينية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالحهما، ويحقق الأمن الاقتصادى، والصحى، الغذائى لشعبى البلدين.