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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 3 حالات مرضية للمستشفيات السعودية بالمدينة المنورة، وجميعهم تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوى لأحد الحجاج المصريين، كما تم التنسيق لتلقى جلسات العلاج الكيماوى لمريض أورام.
وأشار عبدالغفار إلى أنه تم إدخال عيادتين إضافيتين لخدمة الحجاج فى مكة المكرمة، تزامنا مع بدء التفويج إلى مكة، ليرتفع إجمالى العيادات بها إلى 11 عياده موزعة على 8 فنادق، إذ وصل إجمالى عدد العيادات بالأراضى المقدسة لـ 14 عيادة.
وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.
وأضاف قنديل أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، فى مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.
وأوضح قنديل، أن البعثة الطبية قدمت منذ أول أيام التفويج 623 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 95 ندوة تم تقديمها فى غرف الإقامة، و528 ندوة فى أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الندوات بلغ 3635 حاجا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: تقديم خدمات طبية لـ1724 حالة من الحجاج فى مكة والمدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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