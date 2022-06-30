سيارات جديدة.. هدية الرئيس السيسى لأبناء العريش (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبناء مصر المخلصين من مدينة العريش باستبدال سياراتهم القديمة والتى تعود لحقبة السبعينيات من القرن الماضى وأصبحت متهالكة وضارة بالبيئة.





وأوفى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوعده لأبناء مدينة العريش إذ تسلموا سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى وصديقة للبيئة، وتم إنهاء تراخيص السيارات الجديدة بسهولة ويسر كبير جدا من خلال تواجد وحدة مرورية وفحص فنى بمكان تسليم السيارات الجديدة. وعبر أبناء العريش من أصحاب السيارات الجديدة عن فرحتهم الكبيرة لاستلامهم سيارات جديدة تعينهم على التمتع بحياة كريمة، شاكرين الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أوفى بوعده، مؤكدين أنه أنه نعم الرئيس والقائد والحامى لتراب أرض هذا الوطن، وأن الشعب وجد من يحنو عليه.

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